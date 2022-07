Calciomercato Napoli, intermediario del difensore a Dimaro: affare possibile?

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato per trovare un nuovo difensore che possa sostituire Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro è stato ceduto al Chelsea, manca solo l’annuncio ufficiale, e intanto Cristiano Giuntoli lavora al sostituto.

Nelle ultime ore si è provato ad accelerare per Kim Min-Jae del Fenerbahçe ma il Rennes ha deciso di anticipare gli azzurri, pagare la clausola rescissoria, e chiudere l’affare.

Calciomercato Napoli Senesi Inter (Getty Images)

Calciomercato Napoli: Senesi obiettivo concreto?

Marcos Senesi è un obiettivo di calciomercato del Napoli. Già nei mesi scorsi il Napoli aveva tentato l’approccio con il Feyenoord per il difensore argentino ma non si è mai approfondito l’affare e mai chiuso l’accordo.

Oggi a Dimaro si sono palesati gli intermediari italiani che curano gli interessi di Marcos Senesi. Possibile colloquio con Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis in persona, per capire le possibilità di manovra. Il Napoli vuole accelerare e chiudere per un difensore: Senesi è uno dei nomi in pole position.