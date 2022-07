Napoli, l’agente di Politano è a Dimaro: le ultime

Il futuro di Matteo Politano al Napoli è ancora in bilico. L’attaccante azzurro ha espresso il desiderio di dire addio al club e provare una nuova avventura, magari all’estero. Attraverso le parole del suo agente, Mario Giuffredi, più volte si è aperta la possibilità dell’addio. Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti hanno ribadito che in caso di offerte importanti per l’ex Inter e Sassuolo, la cessione sarà possibile.

Napoli Politano (Getty Images)

Calciomercato Napoli, agente di Politano a Dimaro

Matteo Politano e il Napoli verso la separazione? Luciano Spalletti ha parlato dell’importanza dell’esterno italiano per il suo scacchiere tattico ma ha anche ribadito che sarà lui stesso a decidere per il suo futuro.

E oggi a Dimaro si è palesato Mario Giuffredi, agente di Politano (così come di Di Lorenzo e Mario Rui nel Napoli). Non sono da escludere colloqui diretti con Giuntoli e con De Laurentiis per decidere il futuro del classe ’93. Sulle sue tracce c’è il Valencia di Gennaro Gattuso, anche se la trattativa sembra molto complessa, visto l’accordo ormai ufficiale con Samu Castillejo nello stesso ruolo.