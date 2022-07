Il calciomercato entra sempre più nel vivo e il Napoli si ritrova pienamente coinvolto, soprattutto per quanto riguarda le voci in uscita. Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea, gli azzurri tenteranno di piazzare ulteriori esuberi per sbloccare definitivamente il mercato in entrata.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club partenopeo c’è anche Eljif Elmas, che ha attirato a sé diverse squadre europee, tra le quali compare anche una squadra italiana, secondo quanto riportato da TMW.

Eljif Elmas Milan (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Elmas piace al Milan: la situazione

Il Milan di Stefano Pioli piomba su Eljif Elmas: secondo quanto riportato da TMW, i rossoneri avrebbero messo gli occhi sul centrocampista macedone classe ’99. L’ex Fenerbahce, secondo la dirigenza del Diavolo, sarebbe un’ottima alternativa a Renato Sanches, sempre più in orbita PSG.

Confermate, dunque, le notizie – seppur parzialmente – provenienti dalla Turchia nelle ultime ore.

Paolo Maldini, e non solo, continuerà a lavorare sotto traccia per poi portare un’offerta sul piatto del Napoli. Obiettivo: strappare agli azzurri il promettente gioiellino, da sempre pupillo di Luciano Spalletti.