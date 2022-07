Calciomercato Napoli, bloccato l’attaccante: si aspetta la cessione di Petagna per chiudere

Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più intense le voci relative ad una cessione di Andrea Petagna, su cui si è fatto fortissimo il pressing del Monza.

L’attaccante, coperto dalla concorrenza di Victor Osimhen, avrebbe d’altronde deciso già da un po’ di lasciare Napoli e anche gli azzurri, a questo punto, aspettano solo l’arrivo dell’offerta giusta per lasciarlo andare. A quanto pare, questa potrebbe arrivare a breve: l’assalto del Monza sembra infatti piuttosto serio. Definitamente superate, dunque, le resistenze della società e dell’allenatore Spalletti per trattenere il giocatore.

Foto: Getty Images- Giovanni Simeone

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarebbe già stato bloccato il suo sostituto: si tratta di Giovanni Simeone del Verona. Con l’argentino c’è già l’accordo e il giocatore scalpita per la chiusura dell’affare. Con il Verona, invece, l’accordo potrà essere facilmente formalizzato dopo la cessione di Petagna.

Tale cessione è però la condizione fondamentale per la chiusura dell’affare Simeone: uno va, l’altro viene, questa è la decisione. Sarebbe invece in “freezer” Deulofeu: il giocatore al momento non rappresenta una priorità per il Napoli, impegnato sulle trattative per sostituire i partenti Petagna e Koulibaly.