SENESI-NAPOLI – In queste ore diventerà ufficiale il passaggio di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Il difensore franco-senegalese lascia il Napoli dopo otto stagioni, accettando la corte del club londinese. Quaranta saranno i milioni – comprensivi di bonus – che gli inglesi verseranno nelle casse del Napoli, che ha tentato in extremis di rinnovare il contratto dell’ex Genk, senza tuttavia riuscirci.

Un addio pesante da gestire per la società azzurra, chiamata a intervenire sul mercato per regalare un sostituto all’altezza da regalare al tecnico Luciano Spalletti. A tal proposito, diversi sono i nomi sul tavolo della società partenopea, su cui continuano le valutazioni da parte dei partenopei.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Calciomercato Napoli: Senesi non è una priorità, la situazione

Spazio anche a vecchi obiettivi del Napoli tra i vari rumors che si rincorrono in queste ore in orbita azzurra. Uno di essi è sicuramente Marcos Senesi: il difensore di proprietà del Feyenoord è un calciatore ormai accostato da tempo agli azzurri, anche in virtù di una potenziale partenza proprio di Koulibaly.

L’addio di quest’ultimo si sta consumando proprio in queste ore, ma potrebbe non bastare per far tornare di attualità la traccia di mercato tra Italia e Olanda che vedrebbe protagonista proprio il difensore 1997.

Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Spazio Napoli, viene smentito dall’entourage del calciatore un possibile assalto a breve del club azzurro per Senesi, che resta comunque un nome gradito, seppur non prioritario. La volontà del Napoli sarebbe quella di puntare su altri calciatori, con Senesi che resta soltanto una delle ipotesi sullo sfondo. Per ora non ci sono contatti e il Napoli punterà probabilmente su altri profili.

Calciomercato Napoli Senesi (Getty Images)

Ultime mercato Napoli: il punto sul post Koulibaly

Al momento, l’ipotesi di un ritorno di fiamma per Marcos Senesi non fa breccia nella dirigenza del Napoli, che dovrà assicurarsi il sostituto di Kalidou Koulibaly nel più breve tempo possibile.

Diversi sono i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, uno su tutti quello di Min-jae Kim. Il difensore di proprietà del Fenerbahce è sicuramente il calciatore più accostato delle ultime ore, e le voci provenienti dalla Turchia che parlano dell’assenza del sudcoreano agli allenamenti suggeriscono di monitorare con attenzione la situazione nei prossimi giorni, se non ore.

Kim, però, è conteso anche dal Rennes e resta, in ogni caso, da superare l’ostacolo della valutazione del cartellino, motivo per cui la trattativa (al momento) non è decollata.

Kim Min-Jae (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Min-jae Kim non è l’unico candidato, con altri nomi che rientrano nelle valutazione del Napoli. Sintomo di come il club azzurro stia valutando le varie soluzioni, con la speranza di potersi assicurare il nuovo rinforzo in difesa, dopo Ostigard, quanto prima.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Annarumma