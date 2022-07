Napoli, De Laurentiis è arrivato a Dimaro – FOTO

Alle ore 22:20 di questa sera secondo quanto appreso dalla nostra redazione Aurelio De Laurentiis è approdato al ritiro di Dimaro-Folgarida. Il patron del Napoli raggiunge la squadra al termine del terzo giorno di ritiro, culminato con la prima amichevole stagionale, vinta contro i locali dell’Anaune Val di Non, squadra di Eccellenza, con un punteggio di 10-0. Vicinanza alla squadra ma anche venti di mercato hanno portato il magnate del cinema fra le Alpi, con l’obiettivo di tastare il terreno con gli scontenti e di preparare i futuri investimenti. È prevista infatti adesso una brusca accelerata al mercato partenopeo, complici anche i 40 milioni di euro che entreranno dalla cessione di Kalidou Koulibaly. Dopo le cessioni, più o meno pesanti, è quindi giunto il momento per gli acquisti. Il presidente del Napoli in ritiro avrà poi l’occasione di confrontarsi giornalmente con Luciano Spalletti e il suo staff, per tentare di accontentarli al meglio.

L’arrivo di Aurelio De Laurentiis a Dimaro

Michele Larosa