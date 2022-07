Home » calciomercato napoli » Napoli, Nandez sempre più vicino: cosa manca per chiudere

Si avvicina il primo colpo a centrocampo per il Napoli della prossima stagione, non prendendo in considerazione ovviamente il riscatto di Anguissa. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, l’emittente radiofonica ufficiale della società partenopea, Nahitan Nandez è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.

Quasi fatta per il centrocampista uruguaiano, ma prima bisognerà cedere Diego Demme al Valencia di Rino Gattuso, che da settimane segue il centrocampista.

Nandez Cagliari ( Foto Getty Images)

Nandez è pronto per il Napoli

Già nella giornata di ieri, il suo agente Pablo Bentancur ai microfoni dell’emittente radiofonica uruguaiana Sport890, aveva dichiarato: “Il Napoli è il club più avanti, quello che ha mostrato maggiore interesse”. Adesso le due parti sembrano molto vicine, e l’affare potrebbe essere definito ufficialmente nelle prossime ore.

Tutto dipenderà dalla cessione di Demme, con il Valencia che nello stesso reparto sta chiudendo l’affare con l’Arsenal per Lucas Torreira. Al momento le cifre di Nandez non sono ancora state svelate, ma si avrà più chiarezza con il passare del tempo.

