Calciomercato Napoli, sfuma un obiettivo: vicinissimo il trasferimento in Bundesliga

Continua a guardarsi in giro il ds Cristiano Giuntoli, con la priorità di trovare un sostituto di Koulibaly vista la sua oramai certa partenza in direzione Chelsea. Un’altra situazione incerta da tenere sotto controllo è però anche quella relativa a Fabian Ruiz.

Il contratto del centrocampista spagnolo scade infatti nel 2023 e la dirigenza azzurra, in caso di mancato accordo per il rinnovo, preferirebbe cederlo per monetizzare qualcosa rispetto al perderlo a costo 0 l’anno prossimo. Nel caso in cui si concretizzasse l’addio, sarebbe dunque necessario trovare un sostituto all’altezza.

Foto: Getty Images- Mattias Svanberg

Intrigava molto il nome di Mattias Svanberg al riguardo, reduce da un’ottima stagione al Bologna. Non sarà lui però a ricoprire questo ruolo stando alle ultime notizie di mercato. Il centrocampista svedese, infatti, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Wolfsburg. L’operazione è stata chiusa ieri a Pinzolo sulla base di 10 milioni di euro bonus compresi.

In attesa di valutare il futuro di Fabian, quindi, Giuntoli dovrà trovare nuovi nomi per coprire eventuali adii nel centrocampo.