Kim Min-Jae non si allena con il Fenerbahce: indizio di mercato per il Napoli?

Manca solamente l’ufficialità, ma Kalidou Koulibaly è virtualmente un nuovo giocatore del Chelsea. Ed il Napoli, al momento, si trova senza il suo difensore più affidabile: colui che ha avuto le chiavi della difesa per circa 8 stagioni. Il patron Aurelio De Laurentiis è già alla ricerca del sostituto, visto che il tempo scorre per l’inizio della prossima stagione e ci sarà bisogno di un determinato periodo di tempo per far ambientare il sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Kim Min-Jae, di proprietà del Fenerbahce.

(Photo by Francois Nel/Getty Images)

Kim non si allena con i suoi compagni

Giungono novità importanti nella mattinata di oggi, soprattutto un indizio importante che può risultare decisivo per il suo futuro. Il centrale sudcoreano, secondo quanto riportato dai colleghi turchi di Sabah, nella giornata di ieri non si è allenato con i suoi compagni. Ed il portale turco aggiunge che già nella giornata di oggi potrebbe arrivare l’annuncio della sua partenza dal Fenerbahce. Il Napoli resta alla finestra, e potrebbe affondare il colpo.

Alessio Landolfi