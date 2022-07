Ultim’ora da Sky: “Kim Min-Jae ha una priorità”, l’annuncio sulla trattativa con il Napoli

Il Napoli è sempre più vicino a Kim Min-jae. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, ci sono stati dei contatti positivi tra la società azzurra ed il Fenerbahce per portare al termine la trattativa. La dirigenza, infatti, sta cercando di sbaragliare la concorrenza del Rennes, che si era mosso già in anticipo per il centrale. La priorità del giocatore è di vestire la maglia azzurra, ma mancano ancora alcuni dettagli con la squadra turca per chiudere. Si cerca, infatti, di abbassare la clausola di 20 milioni di euro.

(Getty Images)

Vicina l’intesa con Kim

A svelare le cifre del contratto è il portale TMW: la chiusura con il giocatore sarebbe vicina sulla base di un contratto da 2,5 milioni a stagione. Si sta ancora discutendo sulla durata, che dovrebbe essere o di 4 o di 5 anni. Ci sono dei passi in avanti nella trattativa ed aumentano le probabilità di chiusura dell’affare: bisognerà vedere nelle prossime ore se si sbloccherà definitivamente.

Alessio Landolfi