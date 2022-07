Calciomercato, Kim a rischio: è vicino ad un club europeo

Con l’ormai imminente partenza di Kalidou Koulibaly, il Napoli di mister Spalletti è alla ricerca di un sostituto. Sono tanti i nomi che vengono accostati agli azzurri in questa sessione di calciomercato. Tra i nomi più caldi al momento c’è quello di Kim, difensore centrale in forza al Fenerbahce.

Il difensore centrale coreano, classe ’96, sembra essere l’obiettivo principale del Napoli. Quest’ultimo però deve battere la concorrenza del Rennes che da tempo sta provando a strappare il giocatore ai turchi. La sfida tra i due club si fa però sempre più serrata.

A riportarlo è il quotidiano transalpino Le Parisien che su Twitter scrive così circa la situazione Kim-Rennes. Ecco il tweet:

“Il Rennes è vicino all’arrivo del difensore sudcoreano Kim Min-Jae (Fenerbahce). Accordo fra le parti raggiunto stasera. Il giocatore è ora atteso in Francia per le ultime tappe prima della firma”.

Dunque un bel passo in avanti quello del Rennes, che ora proverà a fare lo sprint finale per assicurarsi le prestazioni sportive di Kim Min Jae per la prossima stagione.

