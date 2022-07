Ritiro Castel di Sangro, annunciate quattro amichevoli: sfide internazionali per il Napoli

Il Napoli, attualmente, è impegnato a Dimaro Folgarida, in Trentino Alto-Adige, per il primo ritiro precampionato: gli azzurri stanno preparando la prossima stagione sotto gli ordini di mister Luciano Spalletti. In Val di Sole, però, il Napoli ci resterà fino a martedì 19 luglio e disputerà solo due amichevoli contro l’Anaune Val di Non, squadra d’Eccellenza, giovedì 14 luglio alle 18 e contro il Perugia domenica 17 luglio sempre alle ore 18.

Dopo questo ritiro sulle montagne del Trentino, il Napoli si sposterà in Abruzzo, a Castel di Sangro: il secondo ritiro partirà sabato 23 luglio e terminerà sabato 6 agosto, a una settimana dall’inizio del campionato di Serie A. A Castel di Sangro, gli azzurri disputeranno quattro amichevoli internazionali: questo il comunicato del Napoli pubblicato in mattinata.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Continuerà a Castel di Sangro la seconda parte di ritiro del Napoli.

Gli azzurri saranno impegnati in 4 amichevoli di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

La prima amichevole è in programma per Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 contro l’Adana Demirspor Kulübü club della Süper Lig turca.

Il secondo test è in calendario Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 contro il Real Club Deportivo Mallorca.

Terzo appuntamento in programma Mercoledì 3 Agosto alle ore 20:30 contro il Girona Futbol Club.

Quarto match sarà quello di chiusura della fase di ritiro in programma Sabato 6 Agosto alle ore 20:30 contro l’RCD Espanyol.

Le informazioni relative alla vendita dei biglietti per le amichevoli in programma verranno comunicate nei prossimi giorni sui canali ufficiali del Napoli.

Le quattro amichevoli in programma a Castel di Sangro saranno disponibili in modalità pay per view a € 9.99 a gara sulla piattaforma satellitare di SKY dall’Italia e allo stesso prezzo il match sarà attivabile su ulteriori piattaforme digitali che saranno comunicate nei prossimi giorni.

Intanto per quanto riguarda il ritiro che si sta svolgendo a Dimaro, la SSC Napoli informa che le due amichevoli in programma (Napoli-Anaune Val di Non giovedì 14/07 alle 18:00 e Napoli-Perugia domenica 17/07 alle 18:00) saranno fruibili per la prima volta e gratuitamente in diretta sul profilo ufficiale Facebook del club.