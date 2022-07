“De Laurentiis arriverà a Dimaro con un colpo di teatro?” L’indiscrezione

Sono ore frenetiche in casa Napoli: l’imminente addio di Koulibaly ha scatenato la delusione dei tifosi che ora aspettano le mosse della dirigenza azzurra.

Kalidou Koulibaly (FOTO – Getty Images)

Valter De Maggio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal e ha spiegato i prossimi spostamenti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Di seguito le sue parole:

“Quest’oggi De Laurentiis è negli uffici della FilmAuro perchè evidentemente ha degli impegni lavorativi. Domani sarà a Dimaro. Con la certezza di aver perso Koulibaly, io mi aspetto un arrivo in ritiro in pieno stile De Laurentiis; con un colpo di teatro. Mertens o Dybala che sia”.

Il presidente del Napoli è atteso dunque per domani nel ritiro della squadra di Spalletti, ma il fatto che oggi sia impegnato in sede FilmAuro, potrebbe rappresentare un indizio di mercato.

La sede della casa cinematografica, infatti, è stata spesso usata in passato per siglare gli affari più importanti degli ultimi anni in casa Napoli. Sono diversi i giocatori passati nella sede romana per firmare il contratto che li avrebbe portati a vestire la maglia del Napoli.