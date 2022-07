Dybala al Napoli? È successo con Spalletti! Che cosa filtra

Il Napoli sta per perdere uno dei suoi pilastri maggiori, ovvero Kalidou Koulibaly. L’offerta del Chelsea al giocatore è impareggiabile non soltanto per il club azzurro, ma per qualsiasi squadra di Serie A.

40 milioni al Napoli, 10 al difensore. È questa la proposta irrinunciabile dei Blues, tanto per De Laurentiis (che altrimenti avrebbe perso il comandante a zero la prossima estate) quanto per Koulibaly.

Con l’aiuto del Corriere dello Sport abbiamo provato a dare una risposta a due domande chiave, ovvero chi sostituirà il senegalese e chi sarà il nuovo capitano.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

Un altro interrogativo è come reagirà la piazza davanti a questa cessione? Certamente un modo per fronteggiare una “rivolta” (figurativamente, sia chiaro) potrebbe essere l’acquisto di un grande nome. Per questo motivo, da giorni si parla di Paulo Dybala, svincolatosi dalla Juventus dopo 7 stagioni in bianconero.

Secondo l’edizione odierna di La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni c’è stato un “contatto diretto” tra Spalletti e il fantasista argentino. Il Napoli sarebbe dunque pronto all’affondo per provare a portare Dybala in azzurro, in una città che potrebbe accoglierlo come un re.