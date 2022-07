Home » Copertina Calcio Napoli » Addio Koulibaly, non c’è solo Acerbi tra i possibili sostituti. Chi sarà il capitano del Napoli?

Siamo ormai ai dettagli: Kalidou Koulibaly non sarà più un giocatore del Napoli, il senegalese passerà al Chelsea per 40 milioni di euro (guadagnerà 10 milioni a stagione per i prossimi 4 anni).

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, analizza ampiamente la situazione intorno al comandante, con due domande chiave. Chi lo sostituirà – sarà un’eredità molto pesante da raccogliere – e chi sarà il prossimo capitano, dato che dopo l’addio di Lorenzo Insigne il senegalese ne ha raccolto la fascia.

FOTO: Getty – Koulibaly Napoli capitano

Rispondere alla prima domanda è piuttosto difficile, sono diversi gli eredi sondati dal Napoli. Si parla da tempo di Kim Min-Jae ma non solo: ieri sera, da Sky hanno annunciato che potrebbe essere Francesco Acerbi il prossimo difensore azzurro. Ci sarebbe già addirittura l’accordo tra il club e il giocatore.

Sempre dalla Serie A spuntano altri due nomi, ossia Nikola Milenkovic e Gleison Bremer (ma Cairo, secondo Il Mattino, avrebbe chiesto 75 milioni di euro!); più defilati Gabriel, Rafa Marin e Kimpembe.

Un altro nodo da sciogliere sarà quello relativo alla fascia da capitano. Sempre stando a Il Corriere dello Sport, i tre maggiori candidati cono Zielinski, Mario Rui e Di Lorenzo.