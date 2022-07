Mertens-Napoli: clamorosa accelerata, la notizia da Sky

Dries Mertens può rinnovare con il Napoli. L’attaccante belga è al centro dei pensieri di Luciano Spalletti ma non ha ancora trovato l’accordo con il club azzurro per il prolungamento del contratto. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma lo stesso bomber ha deciso di valutare prima le nuove offerte in arrivo da De Laurentiis e poi, solo in caso di fumata nera, si guarderà intorno.

Napoli Mertens (Getty Images)

SKY – Rinnovo Mertens: apertura totale con il Napoli

Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio durante lo speciale “Calciomercato – L’originale” su Sky Sport, hanno dato una lieta notizia sul possibile rinnovo di Dries Mertens con il Napoli.

“Il Napoli prima di tornare su Mertens aspettava di capire la piega dell’affare di Koulibaly. Per questo c’è stato un riavvicinamento con il belga nelle ultime ore. Al momento a Dimaro non c’è Koulibaly, non c’è il presidente e bisognerà aspettare qualche ora per gli annunci ufficiali prima di capire se si riaprirà la pista per il ritorno di Mertens. Il senso di appartenenza può fare la differenza”.