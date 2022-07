Koulibaly-Chelsea verso la chiusura: stipendio super, le cifre

Il futuro di Kalidou Koulibaly si deciderà nelle prossime ore. Il difensore senegalese sembra prossimo all’addio e le ultime notizie sono molto poco confortanti per il popolo azzurro. Dopo 9 anni in azzurro, la decisione di cambiare aria e di accettare un nuovo progetto stanno portando Koulibaly verso la sponda “blu” di Londra.

Nelle prossime ore era previsto l’arrivo di Kalidou Koulibaly a Dimaro per iniziare il ritiro con il Napoli. Ma l’accordo imminente con il Chelsea può cambiare i piani.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Koulibaly lascia Napoli: offerta super dal Chelsea

Il Chelsea spinge forte sull’acceleratore per portare Kalidou Koulibaly in Premier League. Il gigante senegalese non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli, glissando l’offerta da 6 milioni netti per i prossimi 5 anni, e ha deciso di provare una nuova esperienza.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, il Chelsea ha offerto un contratto da 8 milioni a stagione più 1 di bonus. Firmerà un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

Al Napoli, invece, andranno 40 milioni di euro. Esaudite le richieste del club e del calciatore: è tutto pronto per l’addio di Koulibaly.