Totti e Ilary Blasi si separano: stavolta è davvero finita

TOTTI ILARY BLASY SEPARAZIONE – Una crisi di coppia vissuta già da diversi mesi e poi smentita dagli stessi Totti e Ilary. Adesso però sono arrivate le conferme e la separazione verrà comunicata dalla coppia stessa attraverso un comunicato congiunto, con uscita prevista per le ore 19 di oggi.

Finisce dunque dopo ben 17 anni di matrimonio la storia tra la bandiera della Roma e la showgirl. Durante la loro relazione, che ebbe inizio nel giugno del 2005, i due hanno avuto 3 figli: Christian, Chanel e Isabel.

Ilary Blasi e Francesco Totti nel giorno del suo addio al calciob(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Ai tifosi giallorossi sono rimaste sicuramente impresse le numerose esultanze con dedica che il loro eterno n°10 ha riservato per la sua amata: tra le più note troviamo sicuramente “6 unica” in un derby vinto ai danni della Lazio per 5-1 nel lontano 2002, ma anche “Ilary ti amo” e il pallone sotto la maglia per annunciare la futura gravidanza.

Totti e Ilary Blasi: la separazione

Una storia d’amore di cui si è parlato tanto negli anni e ancora di più durante lo scorso febbraio. Diverse voci di corridoio davano infatti per certa la notizia di un presunto tradimento del Pupone ai danni di lei. Altre testate riportavano invece un possibile flirt tra la Blasi e l’attore Luca Marinelli.

I due avevano smentito con chiarezza tutto ciò, ribadendo la propria delusione nei confronti delle testate giornalistiche che, riportando la notizia, avevano attaccato ingiustamente una famiglia serena come la loro. A quanto pare, però, la crisi sarebbe effettivamente reale e mai superata del tutto da Totti e da Ilary. Finisce dunque così, stavolta per davvero.