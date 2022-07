Home » News Calcio Napoli » C’è la prima offerta del Monza al Napoli per Andrea Petagna

Ieri vi abbiamo raccontato in esclusiva la volontà di Andrea Petagna di lasciare il Napoli. L’ex centravanti di Atalanta e Spal vuole proseguire la sua carriera altrove, con la speranza di trovare più spazio.

Inevitabilmente, con Osimhen e Mertens davanti nelle gerarchie, Petagna non ha certamente giocato quanto avrebbe voluto nell’ultima stagione, anche se, quando chiamato in causa, ha sempre risposto presente.

FOTO: Getty – Napoli Petagna

Anche per questo motivo, probabilmente, Luciano Spalletti non vorrebbe lasciarlo partire. Il Napoli è della stessa idea, perché con un suo eventuale addio Victor Osimhen resterebbe l’unico attaccante in rosa.

Il Monza però, squadra da tempo sulle tracce dell’attaccante, ha formulato la prima vera offerta al Napoli: prestito oneroso da 5 milioni più diritto di riscatto fissato a 10.

Questo è quanto riportato da Il Corriere dello Sport: secondo il quotidiano, tuttavia, al momento il Napoli è irremovibile. La valutazione di Petagna è pari a 20 milioni, che magari col passare del tempo potrebbero diventare trattabili. Quel che è certo è che, ad oggi, è difficile immaginare l’attaccante lontano da Napoli.