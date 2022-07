Napoli, Milenkovic sostituto di Koulibaly? L’annuncio di Barone

Tutte le squadre di Serie A stanno iniziando le proprie preparazioni estive e si stanno radunando nei vari ritiri. Tra queste c’è anche la Fiorentina che in questi giorni ha iniziato il ritiro di Moena e oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione.

Mercato Napoli Nikola Milenkovic (Getty Images)

A presenziare, c’era Joe Barone, d.g. della Viola, che ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla situazione legata a Nikola Milenkovic. Il giocatore, nei giorni scorsi, è stato accostato anche al Napoli come possibile sostituto di Kalidou Koulibaly.

Quale futuro per Milenkovic? “Nikola è al sesto anno che è Firenze, sappiamo che è un giocatore di livello. Continuiamo a parlare, la società vuole trattenerlo qui”.

Milenkovic a Napoli, ma solo in un caso

Il Napoli si è dimostrato interessato al giocatore e sarebbe intenzionato ad affondare il colpo decisivo nel caso in cui Koulibaly partisse già in questa sessione di mercato. Il centrale senegalese, il cui contratto scade nel 2023, è in contatto con la dirigenza azzurra per provare a rinnovare.