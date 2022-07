Home » calciomercato napoli » La Juventus alza l’offerta per Koulibaly: le cifre

Il pressing della Juventus per Kalidou Koulibaly continua incessantemente. L’obiettivo dei bianconeri è quello di trovare un difensore che sia in grado di far sopportare alla piazza (e alla squadra) gli addii di Chiellini (già volato negli Stati Uniti) e di De Ligt (che potrebbe materializzarsi da un momento all’altro).

Il profilo individuato dalla dirigenza juventina è da tempo quello del comandante, che è al Napoli dal 2014. La volontà di Koulibaly, però, al momento sembra abbastanza chiara: non vuole andare alla Juventus per evitare di lasciarsi male con Napoli e il Napoli.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

I bianconeri, tuttavia, stanno cercando di fare di tutto per fargli cambiare idea, alzando notevolmente l’offerta sia a Koulibaly che al Napoli.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, dai 6 milioni netti per tre stagioni offerti qualche giorno fa si potrà facilmente arrivare a 7 milioni più bonus, sempre per tre anni.

Al Napoli, invece, dai 30 milioni proposti in precedenza è facile si arrivi ai 40 richiesti da De Laurentiis, che ha comunque detto di non voler cedere il calciatore in Serie A.