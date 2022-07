Mertens fa un passo verso il Napoli: le ultime sul futuro del belga

Dal 1° luglio 2022 Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli, essendo scaduto il contratto che lo legava al club e non essendosi ancora trovati – per il momento – i termini per un accordo di rinnovo. Le speranze dei tifosi si basano sul solido rapporto che lega il calciatore belga alla città partenopea e all’affetto reciproco con i tifosi.

Napoli Mertens rinnovo (Getty Images)

Il rinnovo di Mertens va contro la politica di ringiovanimento della squadra, considerando che l’attaccante ha ormai 35 anni, ma De Laurentiis accetterebbe una sua permanenza in casa Napoli a precise condizioni di riduzione di ingaggio. Le richieste che erano state avanzate dall’entourage di Dries Mertens sono state respinte in blocco dal presidente del Napoli, che ha invece offerto 2,5 milioni annui, circa la metà della domanda.

Gli altri club interessati a Mertens

Nonostante l’età, però, l’attaccante continua ad attirare l’attenzione di diversi club che puntano ad averlo in squadra. In particolare nei giorni scorsi era giunta la notizia di un’offerta ricevuta da parte del Royal Antwerp Football Club, meglio noto come Anversa, intenzionato a riportare il calciatore in Belgio. L’edizione odierna di Tuttosport riporta che Mertens ha rifiutato l’offerta del club, che gli proponeva un contratto per 2 anni.

Da parte del calciatore, quindi, c’è tutta l’intenzione di mantenere aperte le porte con il Napoli.