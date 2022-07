Offerta importante dalla Juventus per Koulibaly: la risposta del difensore

Nel corso della conferenza stampa di ieri a Dimaro, il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli ha chiarito alcuni nodi di mercato. Innanzitutto è stata esplicitata l’offerta che il club ha fatto a Kalidou Koulibaly: 6 milioni netti per cinque anni più un futuro da dirigente. A questa proposta, che è stata definita “irrinunciabile” da Giuntoli stesso, il difensore senegalese ha risposto prendendosi del tempo per valutare.

Un’offerta senza dubbio importante per Koulibaly, in controtendenza con la politica di riduzione del monte ingaggi messa in atto da De Laurentiis, per dimostrare l’importanza del giocatore all’interno della rosa e dello spogliatoio. Considerando, però, il contratto in scadenza al termine della prossima stagione, il calciatore sta valutando anche altre possibilità.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Futuro Koulibaly: gli altri club sul mercato

Secondo quanto scritto sull’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport, la Juventus, interessata al difensore per sostituire de Ligt, ha offerto a Koulibaly un triennale da oltre 8 milioni netti a stagione. Il numero 26 del Napoli però non è interessato a mettersi all’asta: le proposte per le quali ha richiesto tempo sono quelle di Barcellona e Chelsea, per cercare stimoli diversi in nuove esperienze.

L’ipotesi maggiore, qualora non voglia firmare il rinnovo, è che resti l’ultimo anno di contratto a Napoli per rispetto verso i tifosi, e poi inizi un’avventura altrove. Chiarimenti maggiori sul futuro del senegalese si avranno a partire da martedì, quando sia De Laurentiis che Koulibaly saranno a Dimaro e sarà possibile incontrarsi e discutere del contratto.