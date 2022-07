Dybala-Napoli: Giuntoli smentisce, ma potrebbe succedere per un motivo

Dal 1° luglio 2022 Paulo Dybala figura nella lista giocatori svincolati, dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus ed il mancato rinnovo. L’argentino è entrato da subito nel mirino di diverse società, soprattutto di Serie A, quali l’Inter, il Milan, la Roma. Per quanto riguarda il club di Aurelio De Laurentiis, secondo quanto detto dal ds Cristiano Giuntoli nella conferenza di ieri, su Dybala ci sono altre squadre e il Napoli non ci ha pensato.

FOTO: Getty Images, Dybala

Dunque ad oggi sul futuro di Dybala non ci sono certezze, perché l’unica offerta concreta ricevuta era arrivata dall’Inter (cinque milioni a stagione più bonus), con il quale però non si è trovato l’accordo. L’ex Juventus, quindi, è ancora sul mercato, considerando che le altre società si sono limitate a colloqui informativi senza procedere con offerte effettive.

L’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport presenta un’ipotesi per il quale Dybala potrebbe diventare un colpo concreto per il Napoli di Spalletti. Secondo il quotidiano, considerato che lo scoglio maggiore per la Joya è l’ingaggio, il club partenopeo potrebbe puntare all’attaccante argentino qualora Koulibaly rifiutasse il rinnovo a 6 milioni.

In tal caso, vi sarebbero i presupposti economici per procedere all’acquisto del giocatore e Dybala rappresenterebbe il grande colpo che potrebbe placare gli animi della piazza.