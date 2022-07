UFFICIALE – Kvaratskhelia ha scelto il suo numero di maglia

Il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è arrivato a Napoli mercoledì, quando ha effettuato le visite mediche presso il centro sportivo a Castel Volturno. Nella giornata di ieri, l’attaccante georgiano è arrivato insieme al resto della squadra in Val di Sole a Dimaro per prendere parte alla prima sessione del ritiro estivo del Napoli.

Twitter SSC Napoli

Gli azzurri resteranno a Dimaro fino al 19 luglio per poi partire il 23 luglio per Castel Di Sangro, in Abruzzo, e restare lì fino al 6 agosto. Nel corso del ritiro la formazione di Luciano Spalletti affronterà diverse amichevoli per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, che inizierà prematuramente quest’anno il 13 agosto. All’appello dei presenti a Dimaro per il momento mancano i giocatori impegnati in nazionale in questi giorni: il più atteso è Koulibaly che dovrebbe arrivare giovedì.

Il numero di maglia di Kvaratskhelia

Oggi va in scena il primo allenamento della sessione di ritiro di Dimaro e Khvicha Kvaratskhelia ha annunciato il numero di maglia che avrà al Napoli. Si tratta del 77, numero precedentemente indossato da Walter Gargano nelle stagioni 2013/14 e 2014/15.

Il numero è stato rivelato tramite il profilo Twitter ufficiale della SSC Napoli.