Futuro Mertens, un club si fa avanti: arriva la prima offerta

Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli dal 1° luglio 2022, essendo ormai scaduto il contratto che lo legava alla maglia azzurra. L’amore che unisce il belga e la città partenopea fa ancora sperare i tifosi più romantici, che attendono la firma di un rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis.

Sebbene l’ex attaccante numero 14 del Napoli sembri mantenere come prima scelta la società azzurra, diverse squadre si sono interessate a lui. In particolare, Mertens è nel mirino dell’Anversa e del Marsiglia in Europa e di club di Bali e del Messico oltreoceano.

FOTO: Getty Images, Mertens

Trattative avviate per Dries Mertens

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il Royal Antwerp FC, meglio noto come Anversa, ha avviato le trattative per riportare Dries Mertens in Belgio. Il club ha preparato per il calciatore un contratto di 2 anni.

Di seguito quanto scritto dall’esperto di mercato:

“Il Royal Antwerp FC ha aperto le trattative per provare a ingaggiare Dries Mertens come free agent. Offerto contratto di 2 anni“.