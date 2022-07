Napoli, nuovo colpo dalla Serie A: Gaetano per chiudere la trattativa

Il calciomercato del Napoli può prevedere ancora qualche colpo in entrata, dopo Kvaratskhelia e Olivera. Sono ancora tante le situazioni in bilico e non ufficiali: da Mertens a Ospina, fino a Politano, Ounas, Fabian Ruiz e Koulibaly.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti una rosa ancora molto competitiva, al netto degli addii già annunciati e dei possibili scenari futuri.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Napoli, Gaetano nell’operazione Deulofeu

Deulofeu al Napoli è un’operazione che potrebbe chiudersi non appena saranno risolte le situazioni sul futuro di Ounas, Politano e Mertens. Nel momento in cui sarà deciso per l’addio di almeno uno dei tre, l’approdo dello spagnolo in azzurro sarà più vicino.

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuta Monica Tosolini, giornalista Udinese Blog che segue da vicino il ritiro dei friulani.

“Deulofeu è carichissimo, è il giocatore che più si sta mettendo in mostra in questi primi giorni di ritiro con l’Udinese in vista della prossima stagione“.

Gaetano nell’affare Deulofeu? “Da quello che si dice qui, la distanza economica per il trasferimento di Deulofeu al Napoli non è molto ampia. Ballano circa due milioni. L’Udinese vorrebbe Gaetano a titolo definitivo, il Napoli invece lo darebbe solo in prestito. Al club di Pozzo piace molto il classe 2000 e si è deciso per ascoltare anche le proposte cno l’ex Cremonese”.