Nei prossimi giorni il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ancora a Los Angeles per impegni personali, ritornerà in Italia. Un rientro tanto atteso per sbloccare il mercato, con diverse situazioni in entrata e, soprattutto, in uscita da definire.

A fare il punto della situazione è il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, rivelando che il patron azzurro dovrebbe essere a Dimaro nella giornata di martedì.

De Laurentiis Napoli Calciomercato

La squadra partirà nelle prossime ore proprio per raggiungere la località della Val di Sole, sede ormai tradizionale della fase pre-stagionale del club azzurro. Il primo allenamento, invece, è previsto nella giornata di domani, quando prenderà la parola anche il tecnico Luciano Spalletti. Conferenza stampa prevista nel tardo pomeriggio, in cui – a detta dello stesso De Maggio – non è escluso che possa prenderne parte il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

E ADL potrebbe raggiungere il gruppo nella giornata di martedì, per sbloccare le questioni più spinose del mercato partenopeo, una su tutte quella relativa al futuro di Kalidou Koulibaly.