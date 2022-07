Sarà di nuovo l’estate di Cristiano Ronaldo? Potrebbe essere, ma ancora nulla è stato deciso. Si può parlare di mercato solo in base agli indizi, anche se il Manchester United resta chiaro sulla sua posizione secondo quanto riportato dal Daily Mail: il portoghese non si muove in questa sessione di mercato. Ma nonostante ciò, il tabloid inglese sottolinea un aspetto molto importante: il giocatore ha saltato anche il quarto giorno di allenamento con i Red Devils e probabilmente non partirà nemmeno domani con i suoi compagni per il tour estivo in Thailandia.

Su Ronaldo ci sono il Chelsea ed il Napoli

Sempre secondo quanto riportato dal Daily Mail, sul giocatore al momento ci sarebbero solamente il Napoli ed il Chelsea. Per cederlo il Manchester United vorrebbe almeno i 13 milioni di sterline che ha versato nelle casse della Juventus un anno fa per il suo acquisto. Questa assenza prolungata di CR7 agli allenamenti sembra essere (formalmente) riconducibile a “motivi familiari”, ma ciò che sta accadendo fa pensare a tutt’altro.

Alessio Landolfi