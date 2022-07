Meret tentato da un club di Serie A, il Napoli studia le alternative dall’estero.

Continua a rimanere irrisolta la questione portiere in casa Napoli. L’unica certezza al momento sembra essere l’addio di Ospina, che si appresta a firmare con l’Al-Nassr dopo la scadenza del suo contratto con il Napoli.

Manca ancora invece la firma per il rinnovo di Meret, il cui contratto scade l’anno prossimo. L’ex Udinese, nonostante alcune incertezze palesate in questa stagione, sembrava essere il prescelto della società per ricoprire il ruolo di portiere titolare l’anno prossimo. Ma, come riporta Il Corriere dello Sport, la telenovela non sembra essere ancora finita.

Meret (Getty Images)

L’edizione odierna del quotidiano riporta infatti il forte interesse dell’Empoli per Meret. I toscani hanno infatti l’intenzione di far partire l’assalto al portiere friulano dopo aver formalizzato la cessione di Vicario alla Lazio, la cui trattativa è ancora in corso. D’altronde, Meret non sembra disprezzare un tale interesse in quanto le sue priorità sono avere gli stimoli giusti e, soprattutto, giocare con continuità.

Nel frattempo, il ds Giuntoli si guarda intorno alla ricerca di possibili alternative. I portieri valutati sono Navas del Paris Saint Germain, il cui ingaggio monstre di 8 milioni all’anno frena la società azzurra, il basco Kepa, in uscita dal Chelsea ma anche lui con un ingaggio molto alto. Sono state raccolte informazioni anche per Sommer del Mönchengladbach e per Maximiano del Granada, valutato anche dalla Lazio.