Previsto un incontro fra gli agenti di Koulibaly e la Juventus: la posizione dei bianconeri

Manca ancora il rinnovo del contratto di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e il suo rinnovo rappresenta una questione assolutamente da risolvere per il club azzurro.

In questo momento, ogni possibilità sembra aperta per il futuro del senegalese: un rinnovo con cifre in deroga al tetto salariale azzurro, una permanenza con addio a costo 0 nella prossima estate oppure una cessione in questa sessione di mercato per cercare di monetizzare ad un suo addio.

Foto: Getty Images- Kalidou Koulibaly

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sembra essere fortemente interessata a Koulibaly, il quale rappresenta il profilo ideale per sostituire il partente Matthjis De Ligt sia nelle idee della società che in quelle dell’allenatore Massimiliano Allegri.

In giornata pertanto dovrebbe avvenire a Milano un incontro fra l’agente del giocatore Fali Ramadani e la dirigenza bianconera. L’incontro dovrebbe servire per fare il punto della situazione e capire se sia effettivamente possibile un’offensiva nei confronti del senegalese. La Juventus, infatti, ha intenzione di spendere meno dei 40 milioni con cui il Napoli valuta Koulibaly, sia per questioni anagrafiche che contrattuali.

L’incontro dovrebbe essere utile poi per parlare anche di un altro assistito di Ramadani come Nikola Milenkovic, nel mirino anche del Napoli.