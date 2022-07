Trattativa Ostigard: si oppone il Brighton, ma il Napoli ha un obiettivo

Un mercato animato quello del Napoli in entrata, che aveva già concluso ben due acquisti prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, portando in casa azzurra Olivera e Kvaratskhelia. Nonostante ciò, restano ancora tanti altri punti da definire per formare una rosa completa e lunga a disposizione di Luciano Spalletti per affrontare gli impegni in Serie A e in Champions League.

A fronte di alcuni addii già definiti e di probabili cessioni in arrivo imminente, il ds Cristiano Giuntoli ha gli occhi puntati in varie direzioni. Un obiettivo fondamentale, indipendentemente dalla questione relativa ad un possibile addio di Koulibaly, è la scelta di un quarto di difesa. In prima fila c’è Leo Ostigard, che sembra aver vinto il ballottaggio con Casale ed essere a tutti gli effetti un obiettivo chiaro del Napoli.

FOTO: Getty Images, Ostigard

Napoli-Brighton: la trattativa per Ostigard

Giuntoli, infatti, ha già incontrato e chiuso la trattativa con l’agente del calciatore norvegese Jim Solbakken, ma restano da limare alcuni problemi con il Brighton, club proprietario del cartellino. Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello sport, la società inglese preferirebbe l’offerta del Torino a quella del Napoli.

Fondamentale in questo discorso, però, è la volontà del calciatore, che ha puntato i piedi e ha manifestato il suo fermo interesse nei confronti della società di De Laurentiis. Il Napoli è pronto a versare 2-3 milioni più bonus per portare il giocatore a Dimaro.