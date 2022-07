L’ex campione americano fa sognare i tifosi del Napoli: c’entra Cristiano Ronaldo!

Chad Johnson, ai più noto come Ochocinco, è un ex giocatore di NFL. Questo nome probabilmente non è nuovo per i tifosi del Napoli.

Infatti, l’ex star del football americano, fu ospite del Napoli quando, con Ancelotti allenatore, gli azzurri nel 2019 fecero una mini-tournée negli Stati Uniti.

In particolare, Johnson riuscì ad incontrare i giocatori ed il tecnico Ancelotti nella rifinitura che gli azzurri fecero all’Hard Rock Stadium di Miami.

Ochocinco e Mertens

In quell’occasione il Napoli, all’indomani della rifinitura, affrontò il Barcellona: la partita terminò 2-1 per i blaugrana, i gol furono realizzati da Busquets e Rakitic per gli spagnoli, autogol di Umtiti per i partenopei.

Da quel momento, Ochocinco non ha mai più nascosto la sua passione per il Napoli difatti, ha più volte postato sui propri profili social foto in cui si ritraeva con addosso una maglietta del Napoli.

In particolare, proprio nella giornata odierna ha pubblicato nelle Instagram Stories, una foto di Cristiano Ronaldo con la maglia del Napoli.

La star della NFL invita nello specifico il talento portoghese a vestire la maglia del Napoli perché sarebbe tanto amato dai tifosi napoletani.