Niente Napoli: un obiettivo azzurro vola in Premier League

Non esiste sessione di mercato in cui il nome di Nicolas Tagliafico non venga accostato al Napoli. Anche nello scorso periodo di calciomercato invernale si è parlato di un suo possibile approdo in maglia azzurra. La squadra allenata da Luciano Spalletti voleva chiudere sulla base di un prestito, formula non gradita dall’Ajax che voleva cederlo a titolo definitivo. Un affare che non è mai andato in porto, con la società di De Laurentiis che alla fine ha deciso di puntare tutto su Mathias Olivera per la fascia sinistra nella prossima stagione.

(Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Tagliafico, il futuro sarà in Premier League

Questa volta la miccia non ha nemmeno il tempo di accendersi, perchè il suo futuro sembra essere già stato deciso. Secondo quanto riportato da Sussex Live, il Brighton è pronto a chiudere per il difensore dell’Ajax. Nelle casse della squadra olandese dovrebbero andare circa 4 milioni di euro, con la squadra inglese che ha deciso di investire sul terzino mancino.

Alessio Landolfi