Calciomercato Napoli, scelto il sostituto di Demme in caso di partenza: arriva dalla Serie A!

Con il mercato che ha preso ufficialmente il via, e la rivoluzione in casa Napoli sul fronte delle uscite, la squadra azzurra è già alla ricerca dei possibili sostituti. La politica della società partenopea sul mercato è chiara: appena un giocatore viene ceduto, se ne acquista uno nuovo per rimpiazzarlo. Ed è così che il Napoli sta lavorando anche sul fronte del centrocampo. Secondo quanto riportato nella trasmissione Radio Goal in onda su KKN, in caso di partenza di Demme o di Fabian Ruiz potrebbe arrivare Mattias Svanberg.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

I contatti con il Bologna per Svanberg

Svanberg potrebbe lasciare il Bologna durante questa sessione di calciomercato con qualche sconto sul prezzo del cartellino, visto il contratto in scadenza nel 2023. Il giocatore svedese vorrebbe fare il salto di qualità, dopo l’ottima annata disputata con i rossoblù. I contatti sono in corso, e si potrebbe chiudere l’affare con circa 10 milioni di euro. Prima, però, dovrà partire almeno uno tra Demme e Fabian Ruiz, che sono i nomi più caldi in uscita dal Napoli.

Alessio Landolfi