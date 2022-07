Home » calciomercato napoli » Il Torino si fa avanti per Ostigard: la risposta del norvegese

Il mercato è in continuo movimento, e gli aggiornamenti riguardanti il Napoli arrivano ogni ora. Con le possibili partenze tra le fila degli azzurri, si è sempre alla ricerca degli eventuali sostituti per tutelarsi. La principale novità riguarda Leo Ostigard, difensore del Brighton: secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il giocatore norvegese avrebbe rispedito al mittente la proposta del Torino.

Leo Ostigard (Photo by Getty Images)

Ostigard vuole solamente il Napoli

La squadra granata aveva già trovato l’accordo con la società inglese, poichè aveva avanzato un’offerta economica più corposa rispetto a quella dei partenopei. Ma la volontà del giocatore è chiara: vuole solamente trasferirsi al Napoli. Non ci sono altre alternative per il suo futuro. La trattativa potrebbe sbloccarsi, ma solamente con il sacrificio del Brighton di abbassare le pretese economiche. Giuntoli vorrebbe chiudere la trattativa con 2/3 milioni di euro, mentre gli inglesi ne chiedono almeno 5 per lasciarlo partire. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi, anche perché il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe già averlo con sé nel ritiro a Dimaro.

Alessio Landolfi