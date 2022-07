“Dybala lo vedrei bene al Napoli!”: l’agente fa sognare i tifosi azzurri

Più che una suggestione, Dybala è un vero e proprio sogno di mercato per il Napoli della prossima stagione. Le difficoltè per la buonuscita della trattativa sicuramente non mancano: in primis la questione riguardante l’ingaggio, che non è di certo da poco per una squadra che vuole dimezzare il monte ingaggi. Ad oggi il suo futuro è ancora tutto da decidere, con Inter e Milan e Manchester United alla finestra, ma quando si parla di calciomercato tutto è possibile.

Paulo Dybala Juventus (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

L’agente di Jorginho sull’approdo di Dybala al Napoli

Una trattativa infiammata, così come potrebbe essere infiammato il clima con il suo arrivo all’ombra del Vesuvio. A parlare dell’argentino ci ha pensato Joao Santos, agente di Jorginho e non solo, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb:

“È un giocatore di alto livello: in Italia possono permetterselo in quattro o cinque squadre. È un giocatore importante che vedrei bene al Napoli o al Milan. In maglia azzurra farebbe innamorare l’intera piazza, è un giocatore che si inserirebbe molto bene nel contesto”.

Alessio Landolfi