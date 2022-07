Accostato al Napoli, adesso può raggiungere Insigne: il Toronto è sulle sue tracce

Federico Bernardeschi, attaccante della nazionale italiana, dopo il mancato rinnovo con la Juventus, ancora non è riuscito a trovare una società per la prossima stagione.

Il giocatore è stato più volte accostato al Napoli anche per stessa ammissione del presidente De Laurentiis il quale, in occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, dichiarò di aver parlato in prima persona con l’agente del calciatore.

Federico Bernardeschi (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Il patron azzurro affermò anche che il Napoli avrebbe acquistato Bernardeschi soltanto se Spalletti avesse ritenuto il giocatore funzionale al proprio gioco. Stando dunque ai fatti, probabilmente è stato proprio il tecnico toscano a bocciare l’operazione.

Difatti, come riportato da Michele Singh, giornalista esperto della MLS, pare che Bernardeschi sia molto vicino al Toronto. Queste le sue parole sul proprio profilo Twitter:

“L’interesse del Toronto FC per il nazionale italiano e l’ex esterno della Juventus Federico Bernardeschi è molto reale e il sentimento è reciproco. Le due parti sono in una fase avanzata delle loro discussioni“.

La quota italiana nel Toronto potrebbe così aumentare: infatti, Bernardeschi potrebbe raggiungere i suoi connazionali Lorenzo Insigne e Domenico Criscito.