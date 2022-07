“Il sostituto di Lewandoski”, l’ex allenatore di Osimhen fa tremare i tifosi del Napoli!

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, è la punta di diamante dell’attacco azzurro e uno dei pilastri su cui Luciano Spalletti vuole costruire il Napoli del futuro. Tuttavia, la sua permanenza è tutt’altro che certa. Infatti, circola da stamattina la notizia di un forte interessamento del Bayern Monaco per il giocatore.

Addirittura, sembra che il club bavarese sia pronto ad offrire al Napoli una cifra vicina ai 120 milioni per accontentare il patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Victor Osimhen (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

La società tedesca è alla ricerca di un sostituto di Robert Lewandowski, promesso sposo del Barcellona, anche se la trattiva tra l’attaccante polacco e il club catalano non è stata del tutto definita.

In particolare, questa ipotesi di un possibile trasferimento del nigeriano in Bundesliga è stata rilanciata anche da Gernot Rohr, ex commissario tecnico della Nigeria.

Di seguito le sue parole:

“Qualora Lewandowski dovesse realmente salutare il Bayern Monaco, Victor sarebbe il sostituto ideale: sono sicuro il giocatore si imporrebbe a Monaco”.

Dunque, il futuro di Osimhen è ancora in bilico e di fronte ad un’offerta monstre, come quella eventuale del Bayern, il Napoli difficilmente si opporrebbe.