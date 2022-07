Napoli su Cristiano Ronaldo? La concorrenza è agguerrita: le ultime

Il semplice fatto di aver sentito nella stessa frase il Napoli e Cristiano Ronaldo fa già un effetto non di poco conto. Ieri Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, tramite un video sul proprio profilo YouTube ha affermato che, al momento, non gli risulta che l’entourage del portoghese abbia avuto contatti con club italiani in generale.

Tuttavia, secondo quanto riporta oggi l’edizione online del Daily Mirror – noto portale di informazione britannico – il Napoli è interessato a Ronaldo.

FOTO: Getty – Ronaldo Manchester United

La situazione è quella che si è venuta a conoscere negli ultimi giorni, ossia con la richiesta di CR7 di lasciare il Manchester United in caso di offerte soddisfacenti per il club.

È indubbio che il fuoriclasse portoghese voglia giocare la Champions League, competizione di cui è anche il capocannoniere all-time, ma lo United non può garantirgli la partecipazione alla massima competizione europea (cosa che farebbe invece il Napoli).

In ogni caso, gli azzurri partono dietro rispetto ad big d’Europa. Chelsea e Bayern Monaco appaiono al momento in vantaggio, anche se non hanno ancora formulato nessuna offerta ufficiale. C’è anche l’idea di un romantico ritorno in Portogallo, allo Sporting Lisbona o al Porto.

Nel frattempo, come riportato in mattinata dallo stesso Fabrizio Romano, Ronaldo non si è presentato al primo giorno di ritiro con il Manchester United. La spiegazione fornita dal portoghese al club è stata di “motivi familiari“, versione accettata dai Red Devils che, però, insistono nel volerlo trattenere.