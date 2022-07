(FOTO) – Coca-Cola è il nuovo sponsor del Napoli! Un indizio non lasciava dubbi

Il più noto marchio di bevande al mondo presto sbarcherà anche a Napoli, dove sarà con ogni probabilità il nuovo sponsor istituzionale.

Da qualche giorno, infatti, sul sito ufficiale del club azzurro sono scomparsi Floki (tra i main sponsor) e, soprattutto, Pepsi tra quelli istituzionali. Ovviamente Pepsi è un concorrente di Coca-Cola ed è impossibile pensare che possano coesistere: di conseguenza, l’uscita di scena di Pepsi spalanca le porte alla Coca-Cola, che diventa ufficialmente il Global Partner della SSC Napoli.

Di seguito l’annuncio del club azzurro sul proprio sito ufficiale:

“SSC Napoli e Coca-Cola annunciano l’accordo che porterà l’azienda a essere al fianco del Club, in qualità di Global Partner, con l’esclusività nella categoria dei soft drinks.

Napoli Coca-Cola

Coca-Cola ha una lunga storia di vicinanza allo sport e alle principali manifestazioni calcistiche a livello globale, e da sempre unisce le persone, accompagnandole in tutti i momenti di divertimento e convivialità. Elementi che sono propri del mondo del calcio, perché niente unisce di più che condividere una passione.

La partnership sottolinea il forte legame dell’azienda con l’Italia, dove è presente e produce da oltre 90 anni, e in particolare con la Campania. È infatti a Napoli che nel 1955 nasceva una bevanda nota a livello globale come Fanta, con succo d’arance ancora oggi 100% italiane […].

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare oggi questa partnership, che ci lega ad un brand love noto in tutto il mondo” – ha dichiarato Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli – “Coca-Cola è un brand prestigioso e vincente, anche nel mondo dello sport, con cui vogliamo creare un percorso strategico volto a intrattenere sempre di più i nostri tifosi di tutto il mondo.

Napoli Coca-Cola

Questa partnership si inserisce nel percorso di espansione internazionale del nostro marchio, siamo quindi davvero felici di accogliere Coca-Cola all’interno del nostro prestigioso network di partnership globali”.

“Siamo entusiasti di avviare questo percorso insieme a una grande società sportiva come la SSC Napoli, in una città in cui ci sentiamo di casa proprio perché condividiamo con i napoletani una tradizione di passione per il calcio e per i valori che rappresenta, anche nella quotidianità”, racconta Raluca Vlad, Marketing Director di Coca-Cola Italia.

Napoli sponsor Coca-Cola

“Coca-Cola è da sempre un brand associato alla felicità e allo stare insieme, allo stadio o a casa. Magari con l’altra passione napoletana che si sposa bene con Coca-Cola, la pizza!”.