Durante la passata stagione in forza al Southampton, Armando Broja, attaccante albanese, classe 2001 di proprietà del Chelsea, ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più promettenti dell’intero panorama calcistico europeo.

Armando Broja (Getty Images)

In seguito alle buone prestazioni con i Saints, per il nazionale albanese si sono fatti avanti i migliori club d’Europa. Tra questi, anche il Napoli ha pensato a lui per rinforzare il reparto offensivo, ma i partenopei non sono l’unica squadra che vuole accaparrarselo. In Italia, oltre agli azzurri, anche l’Atalanta di Giampiero Gasperini ha messo gli occhi su di lui e, in caso di addio di Luis Muriel, potrebbe affondare il colpo.

Secondo quanto riferito da Sky UK, in Premier, si è inserito tra le squadre interessate anche il Newcastle. La nuova proprietà saudita dei Magpies ha intenzione di proporre ai Blues un prestito.

Nonostante le innumerevoli proposte ricevute, il Chelsea è in procinto di valutare l’attaccante albanese in ritiro e, in seguito alle valutazioni dell’allenatore e della società, deciderà il da farsi.

Giuseppe Esposito