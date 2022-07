Mertens apre alla Lazio: nuovi contatti con Sarri

Dove giocherà Dries Mertens il prossimo anno? Difficile dirlo, quello che sappiamo è che al momento, il miglior capocannoniere della storia del Napoli è senza contratto. Non è ancora da escludere una sua permanenza in azzurro ma ogni giorno potrebbe essere quello giusto per Mertens per firmare un nuovo contratto con un club diverso dal Napoli.

In questi mesi, si è spesso parlato di un possibile approdo alla Lazio da parte del belga dove riabbraccerebbe Maurizio Sarri che lo ha inventato centravanti cambiando la sua vita da calciatore e non solo. Della questione ha parlato l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ai microfoni di SportItlaia. Ecco quanto evidenziato:

“Si parla del rinnovo di contratto di Mertens a Napoli: non escludiamo nulla, sarebbe una vera sorpresa, al momento siamo ancora in una fase di stand-by“.

Sarri e Mertens al Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Possiamo aggiungere che, rispetto a diverse settimane fa quando ne avevamo parlato, c’è stato un nuovo contatto tra l’attaccante belga e Maurizio Sarri. Mertens ha quattro proposte da valutare e ha dato totale disponibilità al suo ex allenatore, quindi è una pista che va seguita”.

“Non sarebbe un problema di ingaggio. Mertens si accontenterebbe anche di 2,5 milioni a stagione. Di sicuro i contatti vanno avanti da mesi e non da oggi, la pista è da seguire, la palla passa a Lotito”.