Settimane importanti sono quelle alle porte per capire quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly: il suo contratto scade nel giugno del 2023 e al momento parrebbero non esserci margini per un rinnovo, almeno a stretto giro.

Una situazione che mette in allarme la tifoseria e lo stesso Luciano Spalletti, pronto a fare la sua parte per fare in modo che l’ex Genk resti in azzurro almeno fino alla scadenza naturale del contratto.

Tuttavia, la dirigenza del club partenopeo si guarda attorno per sondare il terreno in vista di un possibile intervento sul mercato per sopperire alla partenza eventuale di Koulibaly.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Tra i vari nomi accostati al club di Aurelio De Laurentiis c’è quello di Kim Min-Jae, calciatore di proprietà del Fenerbahce.

La concorrenza per il difensore nazionale sud-coreano, però, è ben nutrita: per lui, si è parlato anche di Inter nelle scorse settimane, ma le insidie maggiori arriverebbero dall’estero. Stando a quanto riportati da RMC Sport, il direttore tecnico del Rennes, Florian Maurice, era a Istanbul venerdì per trattare il giocatore. Oltre alla squadra bretone e al Napoli, è in corsa anche l’Olympique ​​Marsiglia che, stando a quanto rivelato dalla medesima fonte, sarebbe un po’ più indietro rispetto alle altre concorrenti.