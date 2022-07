Koulibaly resta la prima scelta per la Juventus: la situazione

Non si ferma la Juventus per Kalidou Koulibaly. La Vecchia Signora continua ad avere gli occhi puntati sul difensore centrale del Napoli. Il numero 26 azzurro è il favorito di Massimiliano Allegri, che lo immagina come il sostituto perfetto per Matthiajs de Ligt. La situazione in casa Napoli è ancora in dubbio, considerando il contratto in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e l’esigenza di De Laurentiis di sottoscrivere un rinnovo per non perderlo a parametro zero.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea come Koulibaly sia la prima scelta per il Napoli, a seguire Bremer, Gabriel e Kimpembe. L’arrivo del difensore senegalese consentirebbe alla formazione bianconera di fare un salto di qualità, ma la questione va definita prettamente su un piano economico.

De Laurentiis vorrebbe trattenere KK in casa Napoli almeno per la prossima stagione, ma un’offerta considerevole potrebbe far vacillare questa certezza: la cifra fissata è di 40 milioni. Koulibaly si appresta a firmare il suo ultimo grande contratto e il Napoli propone un lieve ridimensionamento di ingaggio, in linea con la politica adottata dalla società nelle ultime scelte.