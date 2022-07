Home » News Calcio Napoli » Interesse per Solbakken sulla fascia destra, ma c’è concorrenza dalla Serie A!

Matteo Politano potrebbe salutare il Napoli nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, in favore del Valencia di Rino Gattuso. L’ex allenatore azzurro, infatti, vorrebbe portare il numero 21 in Liga e il calciatore sembra intenzionato a salutare la squadra di Aurelio De Laurentiis.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è spuntato anche quello di Ola Solbakken, ala destra norvegese classe ’98. L’attaccante è attualmente un giocatore del Bodo Glimt ed in Serie A ha attirato l’attenzione della Roma, che ha affrontato la squadra nel corso della Conference League.

Calciomercato Napoli Solbakken (Getty Images)

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha dichiarato su Twitter che sono stati aperti i colloqui per il calciatore norvegese e che c’è competizione tra i due club di Serie A per riuscire a portarlo in rosa. Il valore di mercato di Solbakken si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

Di seguito quanto scritto dal giornalista:

“Non solo ASRoma: anche al Napoli interessa l’esterno di BodoGlimt Ola Solbakken. Colloqui aperti“.