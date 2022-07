Ostigard-Casale ballottaggio aperto: le ultime sul futuro difensore del Napoli!

Oltre agli acquisti già fatti di Olivera e Kvaratskhelia, il Napoli ha da colmare altri spazi vuoti all’interno della propria rosa per poter arrivare al meglio all’avvio di stagione. Tra le questioni ancora aperte vi è la scelta del quarto difensore centrale, che vada a sostituire Axel Tuanzebe. Il difensore del Manchester United non si è mai integrato negli schemi di gioco di Spalletti e nel gruppo, terminando la sua esperienza a Napoli praticamente ancora prima di iniziarla.

FOTO: Getty Images, Ostigard

Sul taccuino di Giuntoli vi sono i nomi di Ostigard e Casale, in ballottaggio tra di loro per definire la scelta migliore per il Napoli. In vantaggio vi è il difensore del Brighton, che ha giocato l’anno scorso in prestito al Genoa e con il quale è stata raggiunta l’intesa: il calciatore infatti si è detto favorevole ad un trasferimento al Napoli. Ciò che manca è l’accordo con la società di Premier League.

Nonostante ciò, non sfuma la pista di Casale del Verona, che resta un nome valido e seriamente preso in considerazione dal Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la decisione su quale difensore prendere sarà presa nei prossimi giorni.