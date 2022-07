In attesa di capire se ci sono margini per un nuovo contratto tra il Napoli e Dries Mertens, diverse sono le situazioni in ballo in casa azzurra che caratterizzano ormai da settimane i rumors attorno alla squadra partenopea.

Tra esse, quella che tiene più in apprensione i tifosi è la situazione contrattuale di Kalidou Koulibaly: il suo contratto scade nel 2023, e al momento non parrebbero esserci possibilità di rinnovo tra le parti. Situazione che, in caso di offerta ritenuta congrua al suo valore, potrebbe mettere a rischio la permanenza del centrale ex Genk.

Futuro Koulibaly: la chiave di volta del mercato del Napoli

Dal futuro di Kalidou Koulibaly pendono le strategie di mercato future del Napoli. Questo è quanto spiegato dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che nel corso della trasmissione ‘Speciale Calciomercato‘ ha dichiarato:

“Koulibaly è la chiave di tutto. Nel giro di sette/otto giorni si potrà entrare nel vivo del mercato del Napoli. Dal passaggio su Koulibaly si capiranno tutte le strategie del club azzurro”.

Addio Koulibaly? Idea Milenkovic

A profilare un possibile addio di Kalidou Koulibaly alla maglia del Napoli è anche il giornalista Gianluca Di Marzio, confermando come la situazione non sia delle più scontate.

Di seguito, quanto evidenziato sul suo sito ufficiale in merito alla possibile idea che porta a Milenkovic, calciatore da tempo nel mirino del club partenopeo:

Nikola Milenkovic (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“In giornata ci sono stati contatti tra il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis e l’agente del difensore, Ramadani (lo stesso procuratore di Koulibaly ndr). Milenkovic però è stato già bloccato dall’Inter, ma resta da capire se la trattativa con i nerazzurri sarà finalizzata”,