Mertens aspetta ancora una chiamata di ADL

Oggi è ufficialmente scaduto il contratto di Dries Mertens, ma non è ancora detta l’ultima. Il belga, infatti, è ancora in attesa di una possibile chiamata di Aurelio De Laurentiis e crede che il rinnovo possa ancora essere possibile.

FOTO GETTY – Mertens Napoli

Il Corriere dello Sport ha ricostruito la fase finale del contratto di Mertens:

“Il 26 aprile De Laurentiis va a trovare Dries a Posillipo con un invito: vediamoci quando ti pare e aggiustato le cose. Dall’epoca nessun altro incontro: DeLa lo invita per il lunedì dopo la fine del campionato e Dries declina spiegando di essere già in vacanza; Dries prova ad anticipare e DeLa declina perché in agenda c’è già una riunione con Spalletti e Giuntoli. E si va giù di mail: i legali di Mertens recapitano una proposta, il presidente risponde ‘no, grazie’. In attesa che Gattuso capisca i margini di movimento del Valencia, le chiamate sono arrivate ad Anversa, Messico, Paesi arabi e finanche Bali”.

Dopo l’incontro a Palazzo Donn’Anna, casa Mertens, sembrerebbe che non ci siano stati altri incontri tra il giocatore, l’entourage e il presidente. Ma lui vorrebbe restare e intanto attende un’offerta.

Chiara Villani