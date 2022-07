Due club di Serie B su Ambrosino: l’idea di Spalletti per il giovane del Napoli

Si è distinto particolarmente nel corso di questa stagione il giovane talento del Napoli Giuseppe Ambrosino. Il calciatore procidano classe ’03 nel campionato di Primavera 1 ha messo a segno 20 reti con la maglia azzurra, eleggendosi capocannoniere della stagione. Inoltre, martedì ha concluso la sua esperienza con l’Europeo U19 in Nazionale, uscendo da sconfitto nella semifinale con l’Inghilterra.

FOTO: Getty Images, Ambrosino

Il suo futuro è ancora in via di definizione, ma il calciatore prenderà parte al ritiro del Napoli dove Luciano Spalletti lo valuterà per decidere se trattenerlo in maglia azzurra oppure lasciarlo andare in prestito altrove. Il sogno del ragazzo ovviamente è quello di giocare per la sua città e i suoi tifosi, vestendo a lungo la maglia del Napoli, ma un’esperienza altrove resta una valida ipotesi.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta di un interesse da parte di due club di Serie B nei confronti del giovane calciatore. Si tratta del Cittadella e del Bari, che potrebbero aiutare l’attaccante a crescere e a fare esperienza nel campionato minore.